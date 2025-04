EUA anuncia novas tarifas portuárias para navios vinculados à China

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (17) novas tarifas portuárias sobre navios construídos e operados pela China, numa aposta para impulsionar a indústria naval nacional e conter o domínio do gigante asiático no setor.

Uma ficha informativa que acompanha o anúncio afirma que as tarifas não cobrirão "o transporte marítimo nos Grandes Lagos ou no Caribe, o transporte marítimo de e para os territórios dos Estados Unidos, ou as exportações de produtos básicos em navios que chegam vazios aos Estados Unidos".

"As ações do governo Trump começarão a reverter o domínio chinês, enfrentarão as ameaças à cadeia de suprimentos dos Estados Unidos e enviarão um sinal de demanda para navios construídos" no país, assegurou Greer.