EUA ameaça se retirar das negociações para encerrar guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (18) se retirar das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia caso não veja avanços, um sinal do cansaço que começa a se instalar em Washington quase 100 dias após o retorno do republicano ao poder.

Em março, a Casa Branca afirmou que havia chegado a acordos tanto com Moscou quanto com Kiev para que parassem de atacar as infraestruturas energéticas do lado adversário. Mas, um mês depois, a Rússia deu o acordo por encerrado.

Nos últimos dois meses, Donald Trump se aproximou de forma radical e inesperada da Rússia, utilizando repetidamente a retórica do Kremlin, em particular sobre as origens do conflito, o que levou Kiev a temer a retirada do apoio militar americano.