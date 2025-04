"Eu gostaria de ser papa", diz Trump sobre escolha de novo líder da Igreja Católica

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (29) que "gostaria de ser papa". A declaração ocorreu no momento em que ele comentava sobre o processo de escolha do novo líder da I greja Católica , nesta terça-feira (29).

— Eu gostaria de ser papa. Essa seria minha primeira escolha — afirmou Trump em tom de brincadeira, antes de embarcar para Michigan, onde participaria de um comício para marcar seu 100º dia no cargo.

Na sequência, o presidente afirmou não ter preferência sobre quem deve suceder o Papa Francisco . Entretanto, ele mencionou o nome do cardeal Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, destacando que ele poderia ser "muito bom".

Cardeais dos Estados Unidos no conclave

No conclave, que terá início em 7 de maio, 10 cardeais dos Estados Unidos estão entre os 133 eleitores com menos de 80 anos e, portanto, aptos a votar na escolha do novo papa.