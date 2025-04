Estupor e devoção na Praça de São Pedro: 'um grande papa' se foi

"Um grande papa se foi", disse Fabio Malvesi, ainda chocado, que, como muitos outros fiéis, foi à Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta segunda-feira(21), após o anúncio da morte do papa Francisco, aos 88 anos.

Mais adiante, policiais discutem as medidas de segurança que precisarão ser implementadas em antecipação à chegada dos fiéis.

"É um momento difícil para nós, cristãos, e ainda mais para a nossa família, porque lembra o nascimento do meu filho", explica a mulher, que viajou de Pádua, no norte da Itália, para passar a Páscoa em Roma.

Quando os sinos começaram a tocar às 10h35 em todas as igrejas de Roma, dois casais de turistas franceses sentiram como se estivessem vivenciando "um momento histórico".

"Ele era um papa próximo do povo, talvez um pouco mais dos pobres. Ele vinha da América Latina e, nesse sentido, rompia com Bento XVI [seu antecessor alemão]. Achávamos que ele era um papa no mínimo humano e moderno", insiste.