Estudo revela brecha significativa nas emissões de metano reportadas na Austrália

As minas de carvão australianas podem ter subestimado significantemente as emissões históricas de metano, segundo uma análise deste potente gás de efeito de estufa publicada nesta terça-feira (15).

O centro de estudos sobre energia Ember usa imagens de satélite para calcular as emissões de metano de diversas minas de carvão australianas.

Segundo os pesquisadores da Ember, em 2020, essas minas liberaram 40% mais gás metano do que o relatado nas estimativas do governo australiano.

"As estimativas de satélite, incluindo a gerada para este relatório, apontam todas para a mesma conclusão: há uma lacuna significativa entre as emissões reportadas e as estimativas" baseadas em imagens de satélite, disse Sarah Shannon, analista da Ember.