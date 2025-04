Apagão na Europa: fornecimento de luz é retomado em Portugal, e Espanha tem 99% da energia restabelecida  

Na Espanha, o retorno da eletricidade permitiu a retomada do tráfego ferroviário em vários trajetos importantes.

Por volta das 6h locais (1h no horário de Brasília) de terça-feira, 99,16% do fornecimento de eletricidade estava garantido , anunciou o operador da Rede Elétrica Espanhola (REE).

Nas ruas de Madri, o retorno do fluxo de energia elétrica foi acompanhado por aplausos e gritos de alegria dos moradores , após um longo dia sem luz, e em muitos casos sem internet nem rede de telefonia celular.

Tráfego ferroviário

Na Espanha, o retorno da eletricidade permitiu a retomada do tráfego ferroviário em vários trajetos importantes, entre eles os movimentados Madri-Barcelona e Madri-Sevilha , segundo a companhia nacional Renfe.

A circulação permanece, no entanto, suspensa em outras linhas importantes, já que as autoridades priorizaram o reinício das viagens nos eixos suburbanos .

Aeroportos

Ainda que com a energia tenha sido restabelecida quase que totalmente, o apagão de segunda-feira na Península Ibérica continua a ter impacto nos aeroportos.

No aeroporto Humberto Delgado, de Lisboa, vários voos foram cancelados e há registro de atrasos nas chegadas e partidas.

Voos de diversas companhias que deveriam ter pousado no aeroporto durante a manhã foram cancelados.

No aeroporto do Porto o impacto é menor. Dois voos que estavam previstos para Bruxelas, na Bélgica, e Newark, nos Estados Unidos, foram cancelados.

Causas do apagão

Em um discurso na segunda-feira à noite, o primeiro-ministro Pedro Sánchez admitiu que as causas do apagão excepcional ainda não eram conhecidas e que não era possível descartar "nenhuma hipótese".

— Às 12h33min desta manhã, 15 gigawatts de geração foram repentinamente perdidos do sistema [...] em apenas cinco segundos. Isso é algo que nunca aconteceu antes — disse o premier, em referência ao início do apagão.

Dia caótico

Um dia após o grande apagão, a Espanha tentava retornar à normalidade, mas ainda enfrentava as consequências do corte de energia.

— As pessoas estão atônitas, porque isso nunca havia acontecido na Espanha — comentou Carlos Condori, 19 anos, em Madri.

Com os semáforos apagados, a polícia se esforçou para dirigir um trânsito caótico que congestionou as principais vias urbanas. As autoridades pediram para a população a evitar o uso de veículos, mas, sem eletricidade, muita gente não recebeu os avisos.