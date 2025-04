Equador declara estado de exceção em Quito e sete províncias por violência do tráfico

O Equador declarou estado de exceção neste sábado (12) em sete de suas 24 províncias, assim como em Quito e no sistema prisional, devido ao aumento da violência do tráfico de drogas.

Noboa, no poder desde novembro de 2023, decretou estados de exceção permanentes para enfrentar a investida dos grupos do tráfico de drogas, que lutam ferozmente pelo controle do negócio, gerando terror na população.

O Equador restringiu, na sexta-feira, a entrada de estrangeiros por suas fronteiras terrestres com a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, para garantir a segurança do segundo turno presidencial. A medida será estendida até meia-noite de segunda-feira (02h00 de terça, no horário de Brasília).