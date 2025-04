Enviado de Trump diz que Irã deve 'eliminar' programa de enriquecimento

O Irã deve interromper por completo o seu enriquecimento de urânio como parte de qualquer acordo nuclear, afirmou o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (15).

"Qualquer acordo final deve estabelecer um quadro para a paz, a estabilidade e a prosperidade no Oriente Médio, o que significa que o Irã deve interromper e eliminar o seu programa de enriquecimento nuclear e armamento", disse no X o enviado americano Steve Witkoff.

No dia anterior, ele pareceu não ter pedido o desmantelamento completo do programa nuclear do Irã, ao dizer, em uma entrevista à Fox News, que "isso será principalmente sobre a verificação do programa de enriquecimento e das capacidades de armamento" nuclear.

"Eles não necessitam enriquecer acima de 3,67%", disse em entrevista na Fox News Witkoff, em referência ao nível máximo permitido sob o acordo nuclear prévio que Trump abandonou durante o seu primeiro mandato, em 2018.

O acordo multipartite de 2015 que Trump abandonou pretendia tornar praticamente impossível para o Irã fabricar uma bomba atômica, ao mesmo tempo que lhe permitia desenvolver um programa nuclear civil.

A última estimativa da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) considera que o Irã tinha 274,8 kg de urânio enriquecido a 60%, próximo do nível para armas nucleares, de 90%.

Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse aos jornalistas nesta terça-feira que Trump tinha falado com o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, e o agradeceu por receber as conversas sobre um acordo com Teerã.

Trump ameaçou atacar as instalações nucleares do Irã se não houver um acordo, ao classificar as autoridades iranianas de "radicais" que não deveriam possuir armas nucleares.

Teerã nega estar buscando uma bomba atômica e afirma que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, especialmente a produção de energia.