Enterro do papa Francisco será neste sábado: veja como acompanhar ao vivo a despedida no Vaticano

Funeral do papa Francisco será transmitido ao vivo. Alessandro DI MEO / POOL

O enterro do papa Francisco será realizado neste sábado (26), às 10h no horário local (5h no horário de Brasília), diretamente da Praça de São Pedro, no Vaticano.

A cerimônia, marcada por rituais tradicionais e homenagens ao primeiro pontífice latino-americano, será transmitida ao vivo, com opção de áudio em português. Veja detalhes abaixo.

A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, e encerra os três dias de velório aberto, que permitiram a milhares de fiéis prestarem as últimas homenagens ao papa argentino.

Como assistir ao enterro do papa Francisco ao vivo

A cerimônia será transmitida gratuitamente no canal oficial Vatican News no YouTube, com início marcado para as 10h (5h no horário de Brasília). GZH irá acompanhar o evento.

O sinal será disponibilizado em seis idiomas: português, espanhol, inglês, italiano, francês e alemão.

Telões serão instalados em diferentes pontos de Roma para permitir que o público acompanhe o funeral mesmo fora da Praça de São Pedro.

Como será o enterro?

O caixão de Francisco será colocado diante do altar externo da Basílica de São Pedro, onde será celebrada a missa com leituras dos Atos dos Apóstolos, da Carta aos Filipenses, do Salmo 22 e do Evangelho segundo João.

A homilia deve relembrar a trajetória do papa, com mensagens dirigidas ao Colégio Cardinalício.

Ao fim da celebração, o rito Ultima Commendatio et Valedictio marcará a despedida oficial do pontífice.

O caixão será levado em procissão pelas ruas de Roma até a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento em cerimônia reservada.

O túmulo de Francisco será de mármore e terá apenas a inscrição Franciscus, acompanhado de uma réplica de sua cruz peitoral.

Presença de líderes internacionais

Junto ao corpo, serão depositadas moedas cunhadas durante seu pontificado. HANDOUT / VATICAN MEDIA

Estima-se que mais de meio milhão de pessoas devem comparecer à Praça de São Pedro. Pelo menos 130 delegações, incluindo quase 50 chefes de Estado e 10 monarcas em exercício, comparecerão à missa fúnebre, que acontecerá na Praça São Pedro, informou o Vaticano.

Entre as autoridades confirmadas estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja, além dos presidentes Javier Milei (Argentina) e Emmanuel Macron (França), dos reis da Espanha Felipe VI e Letizia, e do príncipe William, do Reino Unido.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou, em rede social, que viajará a Roma com a primeira-dama Melania.

Missa fúnebre em mais de uma língua

A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres. O caixão de madeira e zinco será colocado na praça em frente ao altar.

As delegações se sentarão em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estarão Javier Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e sua contraparte italiana, Sergio Mattarella.

Eles serão seguidos pelos dez monarcas em exercício e por cerca de 50 chefes de Estado, incluindo Daniel Noboa, do Equador, Xiomara Castro, de Honduras, e Luis Abinader, da República Dominicana.

Os cardeais ficarão do lado esquerdo.

Estes serão os destaques da missa multilíngue, em ordem cronológica:

Leituras

Homilia do cardeal Re

Oração universal

Consagração do pão e do vinho

Participantes trocam gesto de paz (aperto de mãos)

Comunhão

Silêncio para oração pessoal

Patriarcas, arcebispos e metropolitas das Igrejas católicas orientais se aproximam do caixão

O celebrante aspergirá o pontífice com água benta

Caixão entra na Basílica de São Pedro

Cronograma das homenagens

O funeral marca o início dos chamados Novemdiales, série de nove missas celebradas em memória de Francisco.

A primeira será no domingo (27), às 10h30min em Roma (5h30min em Brasília), e seguirá diariamente até o encerramento oficial do luto.

Sexta-feira (25), às 20h (15h de Brasília): fechamento do caixão na Basílica de São Pedro, conduzido pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell

fechamento do caixão na Basílica de São Pedro, conduzido pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell Sábado (26), às 10h (5h de Brasília): missa funeral na Praça de São Pedro

missa funeral na Praça de São Pedro Sábado (26), às 12h (7h de Brasília): cortejo até a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento (sem acesso ao público)

cortejo até a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá o sepultamento (sem acesso ao público) Sábado (26), às 21h (16h de Brasília): oração do Rosário em frente à basílica onde o papa será enterrado

oração do Rosário em frente à basílica onde o papa será enterrado Domingo (27), 10h30min (5h30min de Brasília): início da série de nove missas dos Novemdiales em homenagem ao papa Francisco

Quem foi Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco

Nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro 1936, Jorge Bergoglio é filho de um italiano que emigrou de Turim, na Itália, para a Argentina, onde teve cinco filhos.

Formou-se técnico químico, mas em 1958 entrou para a Companhia de Jesus e iniciou a preparação para o sacerdócio. Completou os estudos humanistas no Chile e, em 1963, de volta a Buenos Aires, formou-se na faculdade de Filosofia.

De 1964 a 1965, ensinou Literatura e Psicologia no Colégio da Imaculada de Santa Fé e, em 1966, lecionou as mesmas matérias no Colégio do Salvador, em Buenos Aires. De 1967 a 1970, estudou e se formou em Teologia. Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote.

Desde o início já era visto como um religioso em ascensão. De 1973 a 1979, serviu como o provincial dos jesuítas na Argentina. Em seguida, em 1980, tornou-se o reitor do seminário no qual tinha se formado.

Bergoglio foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e depois sucedeu o adoentado cardeal Antonio Quarracino, em 1998. Em 2001, foi nomeado cardeal por João Paulo II, que o designou à igreja romana que leva o nome do lendário jesuíta São Roberto Belarmino.

Considerado um homem simples e de poucas palavras, tinha grande prestígio entre os fiéis, que apreciavam sua total disponibilidade e seu estilo de vida sem ostentação.

Bergoglio ia de metrô para o trabalho e cozinhava a própria comida. Gozava de prestígio pelos dotes intelectuais e, dentro do Episcopado argentino, era considerado um moderado.

Papa

Em 13 de março de 2013, foi eleito o 266º Papa. Escolheu o nome de Francisco, em referência a Francisco de Assis, santo padroeiro dos pobres.

Bergoglio levou novos ares a Roma: optou por viver em um apartamento sóbrio, rejeitando o suntuoso Palácio Apostólico, e frequentemente convidava à mesa moradores em situação de rua ou presidiários.

Um estilo que também rendeu críticas de setores que viam nele uma dessacralização das funções papais.

A morte do papa Francisco

Francisco faleceu na manhã de segunda-feira (21), aos 88 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral que levou a um coma e a um colapso cardiovascular irreversível.

Nas semanas anteriores, o papa havia sido internado por problemas respiratórios e apresentava complicações crônicas nos pulmões e no coração.

Mesmo com limitações, manteve compromissos pontuais, como a bênção Urbi et Orbi no domingo de Páscoa.

Na ocasião, circulou pela Praça de São Pedro em seu papamóvel e abençoou fiéis em uma das últimas aparições públicas.

Como será escolhido o novo papa?