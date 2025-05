Enterro do papa Francisco ocorre hoje; siga ao vivo a cobertura

Siga ao vivo as últimas informações sobre o funeral do Papa:

Acompanhe aqui em Zero Hora a repercussão da morte de Francisco e o enterro do pontífice.

O argentino Jorge Bergoglio foi o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica. O seu pontificado teve início em 2013, com a renúncia do antecessor, Bento XVI.

O legado de Francisco

O Pontífice procurou abrir as portas das igrejas a populações marginalizadas, como gays, pobres e migrantes, e fortalecer canais de diálogo com outras confissões religiosas.

Durante os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, realizou um número recorde de canonizações e nomeou 80% dos atuais cardeais com direito a voto no conclave que vai eleger o seu sucessor.

Funeral mais simples

O argentino será enterrado fora do Vaticano , pela primeira vez em mais de um século. O Papa optou pelo enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore , em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. O local escolhido é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

Outra abolição foi o uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores. Os fiéis são convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco fica dentro do caixão, com a tampa aberta.