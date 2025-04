Em recuperação, papa Francisco faz aparição surpresa na Praça de São Pedro

O Papa Francisco, em convalescença após sua longa hospitalização devido a uma pneumonia bilateral, fez uma aparição surpresa na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (6), para saudar e abençoar os fiéis.

O pontífice argentino apareceu em uma cadeira de rodas e com cânulas de oxigênio nasal, duas semanas após sua alta do hospital Gemelli de Roma.

Sua voz estava frágil, mas mais audível do que quando deixou o hospital.

Diante de milhares de câmeras e celulares, o jesuíta abençoou os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em seguida, cumprimentou, um a um, algumas pessoas atrás do altar.

Embora o Vaticano tenha informado sobre melhoras no estado de saúde do pontífice nos últimos dias, sua aparição pública, a primeira no Vaticano desde sua hospitalização em 14 de fevereiro, não havia sido anunciada.