Em julgamento, vítima relata relação conturbada com produtor Harvey Weinstein

A primeira das três supostas vítimas que acusam o ex-poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein de estupro e agressão sexual em Nova York prestou depoimento nesta terça-feira (29), descrevendo uma relação perturbadora com o acusado, cuja queda foi um marco do movimento #MeToo.

Durante o interrogatório da promotora Nicole Blumberg, Miriam Haley, ex-assistente de produção, relatou ao júri do Tribunal Penal de Manhattan que Weinstein ora pedia massagens, ora se mostrava encantador ou insistente em suas exigências.

A sessão terminou antes de abordar o episódio de julho de 2006, quando Weinstein supostamente a forçou a ter relações sexuais em seu apartamento no bairro de luxo do SoHo, em Nova York. O depoimento continuará na quarta-feira.

Antes desse episódio, Haley, hoje com 48 anos, encontrou o então chefe dos estúdios Miramax durante uma pré-estreia em Londres, e depois marcou um encontro com ele no Festival de Cannes, na primavera de 2006.