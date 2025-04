Elton John lança 'Who Believes in Angels?', seu álbum 'mais inovador' desde os anos 70

O músico, cantor e compositor britânico Elton John, cujo novo álbum "Who Believes in Angels?" foi lançado nesta sexta-feira, qualificou essa última criação como seu trabalho "mais inovador" desde os anos 1970.

"Who Believes in Angels?" inclui, entre outras canções, "Never Too Late", inspirada no documentário de mesmo nome sobre sua vida e sua última turnê internacional, dirigida por seu marido David Furnish.