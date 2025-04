'Elton John AIDS Foundation' rotulada como 'indesejável' na Rússia

A organização Elton John AIDS Foundation, que combate a aids no mundo todo há mais de 30 anos, foi classificada como "indesejável" na Rússia, anunciou a Procuradoria-Geral da Rússia nesta quinta-feira (3).

O status de "indesejável" força as organizações afetadas a fecharem. Além disso, os russos que trabalham para elas, as financiam ou colaboram com elas podem ser processados.