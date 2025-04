Eleições no Equador: país decide entre continuidade com Daniel Noboa e mudança com Luisa González

González (E) e Noboa (D) se enfrentam nas urnas neste domingo (13). MARCOS PIN / AFP

Os equatorianos votam neste domingo (13) para escolher entre a continuidade do governo de Daniel Noboa ou uma guinada à esquerda com a advogada Luisa González, em um segundo turno presidencial marcado pela violência do narcotráfico e pela polarização.

Embora esteja em vigor a proibição da divulgação de pesquisas, diversas empresas preveem uma disputa acirrada após o primeiro turno apertado, no qual Noboa saiu na frente com menos de um ponto percentual.

No entanto, o medo e a tensão obscurecem as eleições no país de 18 milhões de habitantes, onde uma pessoa é assassinada a cada hora.

A guerra entre cartéis provocou o assassinato de um candidato à presidência, a tomada de presídios por parte de gangues criminosas e um ataque armado a um canal de televisão enquanto jornalistas transmitiam ao vivo. Tudo isso em uma economia endividada e sufocada pelo custo da luta contra o narcotráfico.

— Esperamos que neste domingo as coisas finalmente se resolvam, que nos deixem trabalhar em paz e que a calma volte — disse Marcelo Salgado, de 61 anos, administrador de uma cafeteria em Quito.

A capital, cercada por vulcões e em plena temporada de chuvas, reflete um país dividido. Nas ruas abundam cartazes com informações falsas sobre os candidatos, rostos sorridentes de González e bonecos gigantes de Noboa com o punho erguido.

Segundo a empresa Comunicaliza, no início de abril a intenção de voto em Noboa era de 50,3% contra 49,7% de González.

Cerca de 13,7 milhões de eleitores estão convocados a votar obrigatoriamente entre 7h e 17h, no horário local (entre 9h e 19h, em Brasília).

"Sair do buraco"

Milionário, tatuado, atlético, cantor e guitarrista amador. Aos 37 anos, Noboa é um dos presidentes mais jovens do mundo, imagem que explora nas redes sociais.

Com colete à prova de balas e à frente de operações militares espetaculares, conquistou apoio como político de mão firme contra o narcotráfico.

Nascido nos Estados Unidos, estudou em universidades estrangeiras, é herdeiro de um magnata do setor bananeiro e aplica uma política econômica neoliberal.

Embora muito popular, instituições de direitos humanos denunciam que seu plano de segurança envolve abusos. O assassinato de quatro menores em Guayaquil manchou a imagem de 16 militares e abalou o governo.

Noboa afirma ter reduzido a taxa de homicídios do recorde de 47 por 100 mil pessoas em 2023 para 38 em 2024. Apesar disso, é a mais alta da América Latina, segundo o Insight Crime.

— Este domingo será o lembrete de que este país conseguiu sair do buraco (...) O Equador já tem presidente, já tem seu lutador — disse Noboa na quinta-feira (10) diante de milhares de pessoas em Guayaquil.

A revanche

Esportista, tatuada, mulher do povo, feita por si mesma e mãe solteira, González busca ser a primeira mulher eleita presidente do Equador.

A advogada é apadrinhada do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), uma figura polarizadora.

— Já são oito anos em que o Equador tem estado (...) retrocedendo. Nem sequer está como deixamos, retrocedeu em tudo e nos encheram de ódio — disse em seu encerramento de campanha em Guayaquil.

Ela promete segurança com respeito aos direitos humanos e um Estado mais solidário com os pobres.

González, de 47 anos, tenta a revanche no segundo turno contra Noboa, que chegou de surpresa à presidência em 2023.

O atual presidente está completando até maio o mandato de Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso e convocou eleições antecipadas para evitar um processo por corrupção.

Noboa, afastado dos governos de esquerda, ordenou uma incursão policial na embaixada do México em Quito para capturar o ex-vice-presidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupção. Os dois países romperam relações diplomáticas.

Leia Mais Presidente do Equador oferece indulto preventivo a policiais e militares em guerra contra o crime

Pobreza

Independente de quem vença, o país acordará dividido.

— Se a diferença for muito pequena, o governo já nasce com um problema. Terá quase metade do país contra si e isso pesa, torna mais difícil governar — explica o cientista político Simón Pachano, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

Noboa denunciou irregularidades na apuração do primeiro turno, embora observadores internacionais as tenham descartado.

Na véspera do segundo turno, o governo decretou estado de exceção por 60 dias e impôs toques de recolher noturnos nas regiões mais afetadas pela violência.

Dolarizado, com portos estratégicos no Pacífico e espremido entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo — Colômbia e Peru —, o Equador se transformou em um paraíso para o narcotráfico.

Noboa é um dos maiores aliados dos Estados Unidos na região, pediu ajuda militar ao presidente americano Donald Trump e não descarta instalar bases militares estrangeiras.