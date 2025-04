Economista diz que Casa Branca interpretou de maneira errada sua pesquisa sobre tarifas

Um economista cujo trabalho foi citado pelo governo de Donald Trump para justificar suas tarifas disse que os funcionários interpretaram de maneira errada sua pesquisa e destacou que as taxas deveriam ter sido de um quarto do que a Casa Branca anunciou.

Brent Neiman, que foi funcionário do Tesouro americano durante o mandato anterior do presidente Joe Biden, é coautor de um artigo de 2021 sobre o impacto das tarifas nos preços nos Estados Unidos.

"Estou fundamentalmente em desacordo com a política comercial e o enfoque do governo", escreveu Neiman em um artigo de opinião publicado pelo The New York Times na segunda.