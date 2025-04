Duas pessoas são detidas por danos a campo de golfe de Trump na Escócia

Um homem e uma mulher foram detidos nesta sexta-feira (4) em relação aos danos no campo de golfe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Turnberry, na Escócia, cujo gramado ficou marcado com uma mensagem de apoio a Gaza, indicou a polícia local.

A mulher, de 55 anos, foi detida em Leeds, no norte da Inglaterra, e o homem, de 33, em Wakefield, no sul de Leeds, assinalou a polícia em comunicado.

As forças de segurança foram alertadas na madrugada de 8 de março depois que a fachada do luxuoso complexo foi coberta com tinta vermelha.

O campo de golfe foi danificado em vários lugares e a grama ficou marcada com a mensagem "GAZA IS NOT 4 SALE" ("Gaza não está à venda").

Trump causou indignação internacional em fevereiro quando propôs deslocar os palestinos de Gaza para Egito e Jordânia, para transformar o território na "Riviera de Oriente Médio".

Na segunda-feira, um homem de 33 anos suspeito de ter participado nessas ações foi indiciado por vandalismo e liberado sob fiança, à espera de uma nova audiência.

Turnberry, situado no sudoeste da Escócia, é um dos dois complexos hoteleiros que o presidente americano possui nesse território britânico, de onde sua mãe é originária.

Outro campo de golfe de Trump foi atacado em março na Irlanda, no complexo litorâneo de Doonbeg, onde um grupo de ativistas colocou bandeiras palestinas no terreno.