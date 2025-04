Dois jornalistas investigativos turcos são presos em seu país

Os empregadores dos repórteres denunciaram o que consideram uma tentativa de silenciar a imprensa após a prisão do prefeito de Istambul, opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Segundo este órgão judicial, Timur Soykan e Murat Agirel, que tiveram suas casas revistadas, estão sob custódia por "ameaças" e "chantagem" no âmbito de uma investigação sobre a aquisição do canal de televisão turco Flash TV.

"O alvo do governo não é o crime ou os criminosos, mas os verdadeiros jornalistas que lutam para dizer a verdade", denunciou Ibrahim Aydin, presidente do conselho de administração do Birgün, no X.