Deportações para El Salvador criam "buraco negro" sem garantia legal, alertam ativistas

A deportação para El Salvador de imigrantes detidos nos Estados Unidos e seu encarceramento em uma megaprisão para membros de gangues cria "um buraco negro" sem proteções legais, alertam defensores dos direitos humanos preocupados com a aliança anti-imigração entre os dois países.

Pelo menos 265 imigrantes, em sua grande maioria venezuelanos, foram deportados pelos Estados Unidos para El Salvador desde março e encarcerados no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot).

"O que se está tentando criar aqui é uma Guantánamo com esteroides (...) um buraco negro onde não haja proteção legal para as pessoas que lá se encontram, e isso é gravíssimo", advertiu à AFP o subdiretor para as Américas da ONG Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.