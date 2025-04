Datas importantes na vida do papa Francisco

- 11 de julho de 2013: Lança uma reforma do código penal do Vaticano para lutar contra o abuso sexual de menores e a corrupção dentro da Igreja Católica.

- 23 de maio de 2016: Audiência histórica no Vaticano com o xeque Ahmed al Tayeb, o grande imã da prestigiada mesquita Al Azhar do Cairo.

- 27 de março de 2020: Com grande parte da Europa fechada devido à pandemia de covid-19, Francisco pronuncia a bênção "Urbi et Orbi" sozinho, em uma Praça de São Pedro deserta.

- 11 de fevereiro de 2024: Tem um encontro no Vaticano com o recém-empossado presidente argentino Javier Milei, que estabelece a paz entre ambos com um abraço após os insultos do político ao pontífice.