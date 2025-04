Estas são algumas datas importantes na vida do papa Francisco, o primeiro papa jesuíta e latino-americano, que morreu nesta segunda-feira(21), aos 88 anos.

- 11 de julho de 2013: Lança uma reforma do código penal do Vaticano para lutar contra o abuso sexual de menores e a corrupção dentro da Igreja Católica.

- 29 de julho de 2013: Sinaliza uma igreja mais tolerante quando, em um voo de volta do Brasil, declara: "Se alguém é gay e está buscando o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo?"

- 18 de junho de 2015: Francisco publica sua segunda encíclica, "Laudato Si'", dedicada ao ambientalismo. A carta incita à ação contra as mudanças climáticas.

- 12 de fevereiro de 2016: Tem um encontro histórico com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, quase 1.000 anos após a cisão entre a Igreja Oriental e Roma.

- 23 de maio de 2016: Audiência histórica no Vaticano com o xeque Ahmed al Tayeb, o grande imã da prestigiada mesquita Al Azhar do Cairo.