Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito neste domingo, 13, em segundo turno. Às 22h45, ele somava 55,86% dos votos, com 92,02% das urnas apuradas, segundo o Conselho Nacinoal Eleitoral (CNE). A candidata da oposição, Luísa González, não aceitou a derrota e falou em fraude eleitoral.

"Tivemos cerca de 11 pesquisas eleitorais, e todas, mesmo as do governo, nos apontava vitoriosos", disse González, em publicação no X. "O Equador está vivendo uma ditadura e estamos vivendo a pior fraude eleitoral da história da nossa República."