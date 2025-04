Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador

Daniel Noboa, candidato de direita, foi reeleito presidente do Equador neste domingo (13). Ele derrotou a esquerdista Luisa González no segundo turno em disputa acirrada.

Com mais de 90% das urnas apuradas, Noboa estava à frente por mais de um milhão de votos, diferença de 12 pontos percentuais ( 56% contra 44% ). Em coletiva de imprensa, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Diana Atamaint, disse que o resultado é matematicamente irreversível .

Oposição não reconhece resultado

Luisa González rejeitou os resultados do segundo turno presidencial no Equador e pediu uma recontagem dos votos.

"Eu me recuso a acreditar que existam pessoas que preferem a mentira à verdade", declarou a sucessora do ex-líder socialista Rafael Correa (2007-2017) em Quito.

Estado de exceção e toque de recolher marcaram segundo turno

Aos 37 anos, Noboa é um dos governantes mais jovens do mundo e quer se manter no poder até 2029. Dez anos mais velha, Luisa González desejava ser a primeira mulher a comandar o país , com apoio de seu padrinho político, o ex-mandatário socialista Rafael Correa (2007-2017).

Voto é obrigatório

A presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Diana Atamaint, informou que 83,76% dos eleitores exerceram o direito de votar. Um total de 13,73 milhões de equatorianos têm direito de votar. O voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 64 anos, e opcional para adolescentes entre 16 e 17 anos e adultos maiores de 65 anos.



Duas pesquisas de boca de urna apresentaram resultados conflitantes no final da votação, levando o Conselho Eleitoral a pedir que as pessoas confiem apenas nos resultados oficiais depois que a votação final for revisada.



"Nós, equatorianos, vivenciamos uma celebração democrática verdadeiramente pacífica e sem incidentes", declarou Atamaint.