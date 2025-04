Crime e desemprego, os desafios do próximo presidente do Equador

No emblemático parque Seminario de Guayaquil, capital econômica de Equador, o número de visitantes supera apenas o das iguanas que passeiam sob um calor escaldante. A violência que assola o país afugenta turistas locais e estrangeiros.

"Parece um cemitério já de tarde", lamenta Juan Carlos Pesantes, que há 16 anos vende doces e bebidas em um quiosque fora do parque.

A criminalidade e o colapso econômico são os maiores desafios enfrentados pelo segundo turno presidencial no domingo.

Esse local, antes movimentado, agora fecha às 18h ao invés das 22h como antes. Em três anos, as receitas do vendedor se reduziram pela metade.

Os desafios são diversos para a economia equatoriana, que registrou recessão no terceiro trimestre de 2024: desigualdade social, falta de emprego, pouco investimento e desequilíbrio das finanças públicas desde a brusca queda dos preços do petróleo há dez anos.

Pesantes está "indeciso" entre o presidente Daniel Noboa, um milionário partidário do pulso firme contra o crime, e sua rival de esquerda, Luisa González, herdeira política do ex-presidente Rafael Correa (2007-2017).

"Não há confiança neles", explica na véspera do segundo turno.

Nos últimos anos, o Equador se tornou um local estratégico para o narcotráfico, por seus portos no Pacífico, economia dolarizada e por ser vizinho da Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo.

A taxa de homicídios disparou e aumentou o número de facções criminosas, com um efeito direto sobre a atividade econômica.

A violência está "afetando o consumo. A população tem menos chances de ir às ruas, a um restaurante, fazer uma compra, é arriscado", diz Albeto Acosta Burneo, analista econômico do grupo Spurrier.

Em um bairro popular de Guayaquil, Paola Valdivieso, funcionária de um salão de beleza, fala do "susto, do medo" que tem quando se deve andar "olhando para todos os lados".

A banana, um dos principais produtos de exportação junto ao petróleo, cacau, camarão e flores, também sofre com o crime organizado.

"Somos vítimas do narcotráfico", afirma à AFP Richard Salazar, diretor de um sindicato de bananeiros (Acorbanec). "Somos vítimas da criminalidade e do crime organizado com extorsões" e, apesar dos controles, os traficantes usam os grandes carregamentos de fruta para transportar cocaína, explica.