Crescente Vermelho diz que funcionário médico desaparecido em Gaza foi detido por Israel

O incidente em que o pessoal médico foi morto ocorreu no sul da Faixa de Gaza, na madrugada de 23 de março, dias após uma nova ofensiva israelense no território governado pelo Hamas.

O Crescente Vermelho palestino acusou os soldados israelenses de atirar com "intenção de matar". Oito membros do Crescente Vermelho, seis da agência de Defesa Civil de Gaza e um funcionário da agência da ONU para refugiados palestinos morreram no ataque, de acordo com o escritório humanitário da ONU e os socorristas palestinos.