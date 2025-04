Corte de comunicação na Groenlândia foi causado pelo apagão na Espanha

"Dependemos das redes internacionais. Portanto, os cortes de energia na Espanha podem, em casos excepcionais, afetar as comunicações na Groenlândia", disse Jonas Hasselriis, diretor de operações da Tusass, citado em um comunicado do grupo na noite de terça-feira.

"Incorporaremos as lições aprendidas com esse apagão em nossos trabalhos futuros", disse Hasselriis, sem especificar quais medidas estão planejadas.

As áreas afetadas estavam localizadas tanto no norte quanto no sul do vasto território ártico.