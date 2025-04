Corpo de menina desaparecida em enchente é encontrado na Argentina

As autoridades argentinas encontraram neste domingo (6) o corpo da mais velha de duas meninas que desapareceram durante as enchentes de meados de março na cidade de Bahia Blanca, elevando o número de mortos na tragédia para 17.

Os 350.000 habitantes dessa cidade, 600 km ao sul de Buenos Aires, foram atingidos por chuvas em 7 de março equivalentes ao dobro da média anual da região. A inundação causou danos materiais no valor de 400 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais na cotação atual).

A descoberta foi relatada neste domingo pelo procurador-geral da cidade e, posteriormente, pelo gabinete do prefeito.

"Com profundo pesar, comunicamos que o procurador-geral Juan Pablo Fernandez relatou a descoberta do corpo de Pilar Hecker, uma das meninas que desapareceram durante a enchente de 7 de março, na área de Baterías de la Armada Argentina, onde a promotora Marina Lara está trabalhando", disse o gabinete do prefeito em um comunicado.