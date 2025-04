Congresso dos EUA adota resolução orçamentária que facilita agenda de Trump

O texto não é um orçamento propriamente dito, mas um roteiro sobre os níveis de gastos futuros do Estado e tem como objetivo fornecer instruções aos comitês parlamentares e os montantes sobre os quais poderão moldar os itens do orçamento.

Defensores fervorosos do orçamento tradicional e de uma redução do déficit, estes congressistas rebeldes rejeitam a versão atual porque ela prevê US$ 4 bilhões (R$ 23,7 bilhões, na cotação atual) em cortes nos gastos federais, quando eles gostariam que se aproximasse de US$ 1,5 trilhão (R$ 8,9 trilhões).