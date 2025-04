Conclave terá 135 cardeais, uma média de 70 anos e menos europeus

Um total de 135 cardeais, com idade média de 70 anos e a maioria deles nomeada pelo papa Francisco, se reunirão em conclave para eleger o próximo pontífice. A representação europeia ainda domina, mas menos do que na última eleição.

Entre os cardeais eleitores, os do Velho Continente serão os mais numerosos na Capela Sistina, com 53 representantes, ou 39%.

Após os cardeais europeus deste ano, seguem-se os da Ásia (23), América do Sul e Central (21), África (18), América do Norte (16) e Oceania (4), segundo a Santa Sé.

A Itália será novamente o país mais representado nas deliberações, com 17 participantes, embora esse número seja menor do que os 28 de 2013.

Estados Unidos (10) e Brasil (7) completam o pódio dos países com mais cardeais participantes do conclave. França e Espanha têm cinco cada.

A Costa do Marfim, com dois cardeais eleitores, será o único país africano com mais de um cardeal no conclave.