Como serão o velório e o sepultamento do papa Francisco

Francisco ficará em uma câmara funerária até sábado, quando será realizado o sepultamento. HANDOUT / VATICAN MEDIA

A despedida do papa Francisco será realizada no sábado (26) na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia está prevista para começar por volta das 10h no horário local (5h no Brasil), conforme o Vaticano.

A Santa Sé informou que o corpo do Pontífice será transferido na quarta-feira (23) à Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam prestar as suas últimas homenagens. Ele ficará em uma câmara funerária até sábado, dia do sepultamento.

Conforme o portal g1, os fiéis poderão visitar o corpo do Papa até sexta-feira (25) para se despedir de Francisco. Veja os horários:

Quarta-feira: das 11h à meia-noite (6h às 19h no horário de Brasília)

Quinta-feira (24): das 7h à meia-noite (1h às 19h no horário de Brasília)

Sexta-feira: das 7h às 19h (1h às 14h no horário de Brasília)

"O cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá o rito de translação na quarta-feira, que começará às 9 horas (horário local) com um momento de oração", anunciou o Vaticano.

A procissão passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, do Arco dos Sinos, sairá para a Praça de São Pedro e entrará na Basílica do Vaticano pela porta central. No Altar da Confissão, o cardeal camerlengo presidirá a Liturgia da Palavra, ao final da qual terão início as visitas ao corpo do Papa.

"O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, presidirá a missa, que será concelebrada por patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e padres de todo o mundo", disse a Santa Sé.

Posteriormente, o corpo do Pontífice será levado para a Basílica de Santa Maria Maggiore para o sepultamento. Em testamento divulgado na segunda-feira (21), Francisco externou o desejo de ser enterrado no local, onde realizava orações diariamente.

Imagens do corpo

Corpo de Francisco na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. HANDOUT / VATICAN MEDIA

Nesta terça-feira (22), o Vaticano divulgou as primeiras imagens do corpo de Francisco. Deitado no caixão de madeira, ele aparece na capela da Casa Santa Marta com vestes vermelhas e a sua mitra episcopal.