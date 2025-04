Como é o anel do pescador, que será quebrado após a morte do papa Francisco

Papa argentino deu preferência a uma joia de prata em vez de ouro. Andreas SOLARO / AFP

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21) traz mais uma das tradições milenares da Igreja Católica: a quebra cerimonial do anel do pescador.

Como a joia simboliza a autoridade máxima do religioso, a quebra marca o fim oficial do seu pontificado, após a morte ou saída oficial do cargo.

O ritual ocorre em uma cerimônia com cardeais, e o anel é esmagado com um martelo diante do colégio cardinalício, conforme o protocolo do Vaticano.

Segundo o UOL, a Constituição Apostólica Universis Dominici Gregis descreve a necessidade de inutilizar objetos ligados ao pontificado.

Com inscrições em latim, o anel carrega o nome do papa que comanda a Igreja Católica naquele momento. Na joia do papa Francisco estava escrito Franciscus.

Em alusão ao apóstolo Pedro, o anel do pescador ganhou esse nome em homenagem a São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja católica e que era pescador. Como os apóstolos eram considerados pescadores de homens, a simbologia está ligada à missão evangelizadora dos apóstolos, com Pedro à frente.

O anel costuma ser de ouro e ter o desenho do apóstolo, símbolo de sua autoridade espiritual. No caso do papa argentino a tradição foi quebrada, pois a preferência foi por uma joia de prata em vez de ouro e sem a imagem de São Pedro, substituída por uma cruz simples.