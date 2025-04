Código administrativo para profissionais do sexo gera controvérsias na Itália

O governo italiano gerou uma controvérsia ao introduzir um novo código de classificação para as atividades econômicas que inclui o trabalho sexual, através do sistema Ateco, gerenciado pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat).

O Istat esclareceu que este código foi implementado para cumprir com normas da União Europeia, as quais buscam harmonizar as estatísticas econômicas em todos os países membros, independentemente de suas leis locais.