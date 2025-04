China tem 'ferramentas' para 'compensar' turbulências econômicas, diz primeiro-ministro

A China possui "ferramentas" suficientes para "compensar" as turbulências econômicas, afirmou nesta terça-feira (8) o seu primeiro-ministro, Li Qiang, citado pela agência oficial de notícias Xinhua, depois que os Estados Unidos impuseram duras tarifas sobre seus produtos.

"A política macroeconômica da China este ano leva plenamente em consideração as diversas incertezas e conta com uma reserva suficiente de ferramentas em questão política. A China pode compensar os efeitos externos adversos", disse Li em uma conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo a Xinhua.