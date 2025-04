China pede ao Reino Unido e à UE que ajudem a defender o comércio mundial

O ministro das Relações Exteriores da China pediu, nesta terça-feira (22), que o Reino Unido e a União Europeia defendam o comércio global, já que a China enfrenta uma guerra tarifária com os Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas de pelo menos 10% aos produtos que entram em seu país e de até 145% a um grande número de importações chinesas. Pequim respondeu com tarifas de 125% aos produtos americanos.

"No atual contexto de intimidação unilateral generalizada, a China e o Reino Unido têm a responsabilidade de proteger a ordem comercial multilateral", declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ao seu homólogo britânico, David Lammy, durante uma conversa por telefone, de acordo com uma declaração do ministério chinês.