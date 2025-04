China envia nova equipe de astronautas à sua estação espacial

A China enviou, nesta quinta-feira (24), uma nova equipe de astronautas para sua estação espacial, a joia da coroa do programa de Pequim para concorrer com os Estados Unidos neste setor.

O gigante asiático investiu bilhões de dólares no "sonho espacial", como seu presidente Xi Jinping o chama, e pretende enviar uma missão tripulada à Lua nesta década e depois construir uma base no satélite.

A missão Shenzhou-20 decolou nesta quinta-feira às 17h17 locais (6h17 em Brasília) do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste do país, observaram jornalistas da AFP.