China culpa tarifas americanas por interrupção da entrega de aviões da Boeing

A China atribuiu nesta terça-feira (29) a decisão de rejeitar a entrega de novos aviões da empresa americana Boeing às tarifas impostas por Washington e seu impacto no mercado de transporte aéreo internacional.

"A imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos impactou gravemente a estabilidade da cadeia industrial e da cadeia de suprimentos globais", afirmou o Ministério do Comércio chinês.

"Algumas companhias aéreas chinesas importantes e a Boeing nos Estados Unidos sofreram muito", acrescentou um porta-voz do ministério.

As novas tarifas dos Estados Unidos alcançam 145% para diversos produtos chineses. Pequim respondeu com novas taxas de 125% sobre as importações de produtos americanos.