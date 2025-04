Chimarrão "gaúcho", dupla Gre-Nal e Cristo Protetor: a relação do papa Francisco com o RS

Governador Eduardo Leite presenteou Francisco com camisas de Grêmio, Brasil de Pelotas e Inter em abril de 2024. Vatican Media / Divulgação

Primeiro latino-americano a ocupar o posto máximo da Igreja Católica, o papa Francisco tinha uma relação próxima com o Brasil e com o Rio Grande do Sul. O seu nome, inclusive, foi escolhido por influência de um brasileiro.

Em 12 anos de pontificado, o argentino Jorge Bergoglio recebeu visitas de autoridades do RS, ganhou presentes ligados ao Estado e enviou mensagens aos gaúchos em momentos de dificuldade. Francisco morreu aos 88 anos às 2h35min, no horário de Brasília (7h35min pelo horário local), desta segunda-feira (21). As informações foram confirmadas pelo Vaticano.

Em nota, o governador Eduardo Leite afirmou que o papa "mostrou que a força está na humildade, que o verdadeiro poder está no serviço, e que nenhuma transformação é possível sem diálogo, acolhimento e respeito profundo à dignidade humana".

Escolha do nome

A escolha de "Francisco" como nome do então novo pontífice teve a influência de um "hermano" brasileiro: o cardeal Cláudio Hummes, nascido em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e bispo de São Paulo na época.

Em março de 2013, logo após ser eleito, o Papa fez uma audiência no Vaticano com cerca de 6 mil jornalistas e revelou que uma frase de Hummes o levou a escolher o nome Francisco.

— Ele me abraçou, me beijou e disse: "Não se esqueça dos pobres". Aquilo entrou na minha cabeça. Imediatamente lembrei de São Francisco de Assis — contou o Papa.

Hummes faleceu em 2022.

Dupla Gre-Nal

O governador Eduardo Leite (PSDB) presentou, em abril de 2024, o papa Francisco com camisas do Brasil de Pelotas, Grêmio e Inter, além de uma escultura das ruínas de São Miguel das Missões. O Brasil de Pelotas é o time para o qual torce o governador.

Os presentes foram entregues após convite feito ao líder da Igreja Católica para que visitasse o Rio Grande do Sul em 2026, quando serão comemorados os 400 anos da chegada das missões jesuíticas ao Estado. Francisco foi o primeiro sumo pontífice jesuíta.

— Foi uma conversa muito gentil, muito amável. Ele agradeceu pelos presentes e pelo convite. E também lembrou que ele já esteve muitas vezes na cidade de Pelotas, onde um tio dele morou — disse o governador, que é natural do município do sul do RS.

Fragmento do Cristo Protetor de Encantado foi abençoado pelo papa Francisco. Associação Amigos da Associação do Cristo Protetor / Divulgação

Cristo Protetor

Em 2023, o papa Francisco abençoou um fragmento da palma da mão direita do Cristo Protetor de Encantado no Vaticano. A peça mede cerca de 40 centímetros e pesa 5 quilos.

A estátua foi finalizada em abril de 2022 e o complexo, inaugurado em 2025. Os 37,5 metros de altura — chegando a 43,5 metros com o pedestal que a sustenta, o equivalente a um prédio de 14 andares —, fazem a estrutura ser mais alta do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro (com 38 metros no total). A obra foi iniciada em 2019.

Leia Mais Quem são os cardeais que podem votar para escolher o novo papa

Enchente

Em maio de 2024, ainda no início da enchente que atingiu o RS, o papa Francisco manifestou solidariedade ao Rio Grande do Sul durante a missa dominical no Vaticano. Ele mencionou as vítimas da chuva que atingiu o Estado.

— Faço minhas preces à população do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, afetada por uma grande inundação. Que o Senhor receba os que se foram e conforte os familiares e aqueles que tiveram de deixar suas casas — disse.

Bispo Maurício da Silva Jardim já dividiu um chimarrão com o papa argentino. Maurício Jardim / Arquivo pessoal

Chimarrão gaúcho

Em 2021, o Papa protagonizou uma brincadeira com o Brasil. Ao receber um chimarrão oferecido por um seminarista, o pontífice questionou:

— Este é gaúcho?

Apesar de preparado conforme as tradições do país vizinho, o chimarrão foi feito com uma erva de marca uruguaia, cuja matéria-prima é cultivada em Encantado.