Charles e Camilla comemoram 20º aniversário do polêmico casamento

O rei Charles III e a rainha Camilla comemoram seu 20º aniversário de casamento em Roma nesta terça-feira (8), uma união que, na época, causou alvoroço no Reino Unido e abalou a monarquia.

Charles, 76 anos, e Camilla, 77 anos, que se conhecem há mais de meio século, não terão muito tempo para desfrutar de suas 'bodas de porcelana' em particular.

Eles terão um dia cheio de eventos oficiais na quarta-feira, terminando com um banquete em Roma como parte de sua visita oficial de quatro dias à Itália, que começou na segunda-feira.

Uma foto tirada nos jardins da residência do embaixador britânico em Roma, publicada na conta do Instagram da família real nesta terça-feira, comemorou os 20 anos de casamento do casal.