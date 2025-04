Chanceler iraniano pede que Trump descarte 'solução militar'

Em um artigo de opinião publicado no jornal The Washington Post, o principal diplomata do Irã, Abbas Araghchi, reforçou a informação publicada na imprensa estatal de que a porta sempre estaria aberta para um possível acordo, desde que Washington demonstre boa vontade.

Antes das negociações que os dois países iniciarão no fim de semana em Omã, Araghchi alertou contra um possível ataque militar contra o Irã, uma medida que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, considerou "inevitável" nesta terça-feira, caso as conversações entre Washington e Teerã fracassem.

"Não podemos imaginar que o presidente Trump queira se tornar outro presidente americano mergulhado em uma guerra catastrófica no Oriente Médio, um conflito que se espalharia rapidamente por toda a região e custaria mais do que os trilhões de dólares dos contribuintes que seus antecessores queimaram no Afeganistão e no Iraque", afirmou.