Cerimônias de adeus ao papa Francisco no Vaticano começam nesta quarta-feira

As forças armadas e a polícia italiana definiram um perímetro de segurança , com gradis, em torno da Praça de São Pedro, que, de alguma forma, já orienta como deve ser formada a fila para os milhares de peregrinos que tentarão se aproximar do caixão. Serão certamente horas de espera por alguns segundos na frente do corpo de Francisco.

Fiéis e turistas ensaiaram o rito da despedida: houve missas simultâneas na Basílica de São Pedro, no altar principal, sobre o túmulo onde, segundo os católicos, encontram-se os restos mortais de São Pedro, e também nos altares secundários. O túmulo de João Paulo II, no interior da basílica, é um dos mais disputados para oração. Talvez só o papa polonês rivalize na história recente com Francisco em popularidade. Do lado de fora, rosas e velas: algumas com o rosto de Francisco entre outras com as imagens de Jesus e de Maria.