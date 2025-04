Cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas em Gaza desde o fim da trégua, diz ONU

Cerca de 400 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza desde 18 de março, quando o Exército israelense retomou suas operações militares, indicou nesta segunda-feira (7) o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas.

Quase toda a população de Gaza, de 2,4 milhões de pessoas, já havia sido deslocada pelo menos uma vez entre 7 de outubro de 2023 e o início do cessar-fogo em janeiro.

Em uma declaração conjunta, os diretores do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher; da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; do Unicef, Catherine Russell; e do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, pediram ao mundo que "aja urgentemente para salvar os palestinos de Gaza".