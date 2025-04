Censo do Reino Unido denuncia diminuição 'alarmante' de insetos

A diminuição "alarmante" dos insetos em todo o Reino Unido foi confirmada com a publicação, nesta quarta-feira (30), dos resultados de um censo que conta o número de insetos esmagados nas placas dos veículos.

Mais de 9.500 voluntários nesse estudo, organizado por duas associações e intitulado Bugs Matter, observaram uma redução de 63% no número de insetos encontrados em placas entre 2021 e 2024.

Esse declínio "em um período de tempo tão curto é realmente alarmante", diz o preocupado Lawrence Ball, do Kent Wildlife Trust, um dos organizadores.

As causas são "múltiplas" e vão desde a perda de habitat até a poluição do solo e da água, o uso de pesticidas e herbicidas e as mudanças climáticas, diz o relatório.