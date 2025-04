O cardeal italiano Giovanni Angelo Becciu , condenado a cinco anos e seis meses de prisão e destituído de seus privilégios por ordem do papa Francisco, desistiu de tentar participar do conclave que elegerá o novo pontífice. A informação foi divulgada pela imprensa italiana nesta segunda-feira (28).

Em dezembro de 2023, Becciu foi condenado pelo Tribunal do Vaticano por peculato e abuso de poder , em decorrência de seu envolvimento em um escândalo de corrupção. Apesar de ter sido excluído pela Santa Sé da lista de cardeais aptos a votar , ele chegou a afirmar que participaria da escolha do sucessor de Francisco.

Assessor próximo de Francisco

Aos 76 anos, Becciu já foi uma das figuras mais influentes do Vaticano. Como assessor próximo de Francisco e prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, chegou a ser considerado "papável".

Mesmo após a condenação, Becciu insistiu em sua intenção de participar do conclave, marcado para 7 de maio. No entanto, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado e um dos principais candidatos ao papado, entregou a Becciu dois documentos assinados por Francisco — um de 2023 e outro do mês passado — reafirmando sua exclusão do processo eleitoral.