Carbonara e burrata, as delícias dos cardeais que aguardam o conclave

"Estamos aqui há 60 anos. Pertencia à minha avó. Os cardeais me viram crescer", diz ela na entrada do restaurante 'Arlu'.

Uma humildade que, de acordo com ela, também se reflete em seus gostos culinários. "Eles optam por pratos simples", como saltimbocca (escalope de vitela coberto com prosciutto, ou presunto, uma especialidade romana), burrata ou massa carbonara.

"Eles pedem nossa cozinha romana tradicional, que é uma cozinha popular", diz ela, citando pratos como "pasta amatriciana (com molho à base de tomate, queijo pecorino e bochecha de porco curada) ou gricia (com pecorino, pimenta e bochecha de porco curada)".

Apesar da proximidade do conclave, no qual 133 cardeais serão encarregados de eleger o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril, "eles estão reflexivos porque o momento exige isso, mas muito serenos", assegura.

De acordo com as fotos nas paredes da 'L'Arena del gelato', logo no início da Via Borgo Pio, há a possibilidade de conhecer um "fabricante de batatas" enquanto saboreia um gelato.