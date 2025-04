Capela Sistina é fechada ao público para ser preparada para o conclave

Foi fechada para visitação na manhã desta segunda-feira (28) a Capela Sistina , no Vaticano. A partir de agora, ela será preparada para receber o conclave , que pode ter a data definida ainda nesta segunda.

De acordo com o g1, uma das primeiras etapas da preparação é a instalação da chaminé, onde as cédulas de votação são queimadas e a fumaça — branca ou preta, a depender do resultado — é liberada.