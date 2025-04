Canadá aplicará tarifas de 25% sobre alguns veículos dos EUA a partir de 4ª feira

O Canadá anunciou que começará a impor na quarta-feira (9) uma tarifa de 25% sobre as importações de determinados veículos dos Estados Unidos, uma medida de retaliação às tarifas do presidente Donald Trump sobre carros fabricados no exterior.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, anunciou essa medida em 3 de abril, horas depois que os Estados Unidos impuseram sua tarifa de mesmo valor, mas não tinha detalhado uma data de aplicação.

"O Canadá continua respondendo energicamente a todas as tarifas injustificadas e irracionais", disse nesta terça-feira (8), em comunicado, o ministro das Finanças do país, Francois-Philippe Champagne.

A tarifa entrará em vigor um minuto após a meia-noite e será aplicada a aproximadamente 10% de todos os carros enviados dos Estados Unidos.

Na semana passada, Carney explicou que a sobretaxa canadense seria dirigida a "todos os veículos importados dos Estados Unidos que não cumpram" os termos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que ambos os países compartilham com o México.

A taxa afeta importações de veículos americanos avaliadas em 25,5 bilhões de dólares (R$ 151 bilhões), segundo o gabinete do primeiro-ministro.

As tarifas canadenses vão afetar os carros e caminhonetes fabricadas com menos de 75% de peças norte-americanas, ou seja, cerca de 10% de todos os veículos enviados dos Estados Unidos ao Canadá, o que representa aproximadamente 67 mil unidades por ano.

O Canadá se livrou da bateria de tarifas anunciadas na semana passada por Trump contra quase todos os países do mundo, que agora estão sujeitos a uma taxa de no mínimo 10% sobre todas as vendas aos Estados Unidos.