Camerlengo, conclave e solidéu: entenda as expressões utilizadas no rito após a morte do papa

O mundo se despede do Papa Francisco. HANDOUT / VATICAN MEDIA

Com a morte de Francisco, nesta segunda-feira (21), ficaram em evidência palavras e expressões relacionadas à sucessão papal e seus ritos que não são familiares para a maioria das pessoas.

"Camerlengo", "conclave", "fumata" e "solidéu" são alguns dos termos que passaram a ser amplamente utilizados e que devem continuar a ser nos próximos dias, tendo em vista as despedidas de Francisco (o sepultamento será no sábado, 26) e a eleição do próximo Papa (o conclave ocorrerá em maio).

Entenda, no glossário abaixo, o que significam alguns dos termos mais utilizados neste período.

Glossário do Vaticano após a morte do papa

Camerlengo

É o cardeal que assume, de forma interina, as funções do papa no Vaticano entre a morte do pontífice e a eleição do sucessor. A palavra vem do latim camarlingus ou camerarius, que significa "adido à câmara" ou "camareiro". Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Farrell.

Conclave

Com origem do latim cum clavis, a expressão significa "fechado com chave". Trata-se da prática de confinar os cardeais para permitir que eles escolham um novo papa sem interferência externa. A definição do sucessor na liderança da Igreja Católica é um processo de votação antigo e altamente secreto.

Escrutinadores, revisores e infirmarii

São papéis de cardeais envolvidos no conclave. Por sorteio, três cardeais são designados escrutinadores; outros três, infirmarii (encarregados de recolher o voto dos que estão doentes); e mais três, revisores (para verificar a contagem).

Fumata

É a fumaça emitida pela chaminé da Capela Sistina ao final de cada sessão de votação do conclave. A fumaça preta significa que ainda não há uma definição e a branca indica que um novo papa foi eleito.

Guarda suíça

É a força armada da Cidade do Vaticano, responsável pela segurança do papa. Os soldados também exercem tarefas cerimoniais, como a guarda de honra de autoridades estrangeiras em visita à Santa Sé.

"Habemus Papam"

Expressão utilizada para anunciar a eleição de um novo papa. A revelação é feita pelo protodiácono (ver o verbete abaixo) na varanda central da Basílica de São Pedro.

Protodiácono

Cardeal mais velho da ordem dos cardeais-diáconos. Quem ocupa esse cargo tem a função de revelar ao público quem é o novo papa. O cardeal francês Dominique Mamberti atualmente ocupa essa posição. O termo vem do grego proto (primeiro) e diakonos (diácono).

Sé ou sede vacante

No direito canônico da Igreja Católica, sé vacante ou sede vacante é o período em que a sé episcopal de uma igreja está sem um ocupante, ou seja, quando a cadeira está vaga. No caso da Santa Sé, isso pode ocorrer com a morte ou renúncia de um papa.

Solidéu

É uma espécie de chapéu utilizado por líderes religiosos. Funciona como símbolo e representa a hierarquia na Igreja Católica. O solidéu branco só é usado pelo papa. Já o vermelho é utilizado por cardeais, e o violáceo (semelhante ao tom de rosa) é usado por bispos e arcebispos.

Sumo pontífice