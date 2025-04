Caixão do papa Francisco será levado para a Basílica de São Pedro na quarta-feira

Primeiras imagens do Papa no caixão foram divulgadas nesta terça-feira.

O caixão do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, será trasladado nesta quarta-feira (22), às 4h (horário de Brasília), para a Basílica de São Pedro , no Vaticano, onde os fiéis poderão se despedir do Pontífice, anunciou a Santa Sé.

As cerimônias devem ocorrer de forma mais simples , a pedido do próprio Papa. Francisco renunciou a uma prática secular , segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho. Em vez disso, Jorge Bergoglio será enterrado em um único caixão de madeira, revestido de zinco.

O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores, também foi abolido. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.