Caixão do papa Francisco é fechado em cerimônia

Em uma cerimônia reservada, o caixão do papa Francisco foi fechado nesta sexta-feira (25) , após três dias de velório na Basílica de São Pedro. Cerca de 250 mil pessoas passaram pelo local para se despedir do Pontífice, segundo o Vaticano.

O ato de fechamento foi presidido pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Igreja Católica, acompanhado por cardeais, padres e funcionários da Santa Sé, por volta das 20h no horário local (15h no horário de Brasília).

De acordo com a Santa Sé , o ritual litúrgico inclui orações em latim. O rosto do papa foi coberto por um véu de seda branca.

Em seguida, foram depositados no caixão um saco contendo moedas cunhadas durante seu pontificado , medalhas de prata e bronze que representam seus anos de serviço à Igreja, e um tubo metálico com um documento que narra sua vida. Também houve a tradicional benção de água benta sobre o caixão. Ao final, foi celebrada a Missa de Exéquias em homenagem a Francisco.

Sepultamento

A cerimônia foi um dos últimos atos do funeral do Pontífice. Neste sábado (26), haverá o sepultamento .

Antes, o caixão de Francisco será colocado diante do altar externo da Basílica de São Pedro, onde será celebrada a missa com leituras dos Atos dos Apóstolos, da Carta aos Filipenses, do Salmo 22 e do Evangelho segundo João.