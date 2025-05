Caixão do papa Francisco começa sua última viagem

O caixão do papa Francisco deixou o Vaticano neste sábado(26) para sua última viagem a bordo do papamóvel, que o levará ao seu sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

O veículo branco parcialmente aberto percorrerá as ruas da Cidade Eterna por cerca de 30 minutos, passando por locais icônicos como o Coliseu, antes de chegar ao local de descanso final do pontífice.

Seu sepultamento, o primeiro de um pontífice fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII em 1903, concluirá o pontificado de 12 anos marcado pela defesa dos migrantes, do meio ambiente e da justiça social.

O público presente na Praça de São Pedro acompanhou com aplausos e gritos o saída do caixão da basílica de mesmo nome. Minutos antes, seus sinos tocaram para os mortos.

"Vemos tantas pessoas (...) Isso mostra de quantas maneiras o papa Francisco se destacou", afirmou Jean-Roger Mounguengui, de 64 anos, do Gabão, que compareceu ao funeral com sua esposa.

O fervor popular divide a atenção neste sábado com as dezenas de presidentes, monarcas e primeiros-ministros, incluindo o presidente Lula.

Dias atrás, Trump elogiou um homem "fantástico" que "amava o mundo", mas com quem ele entrava em conflito desde 2016 por sua promessa de construir um muro na fronteira com o México e sua política mais recente de expulsar migrantes.

Em frente à Catedral de Buenos Aires, na Praça de Maio, cem jovens se reuniram com cantos e velas até o início do funeral, às 5h da manhã.

Apesar do aparato do funeral, seu túmulo será fiel à imagem de simplicidade que ele construiu para si: feito de mármore da região do norte da Itália, de onde veio sua família, e com "Franciscus" como única inscrição.